Рабочие Volkswagen планируют масштабные забастовки на фоне переговоров

Сотрудники Volkswagen намерены провести очередную волну протестных акций 9 декабря на заводах в Германии, где представители компании и профсоюзов встретятся на четвёртом раунде переговоров по снижению расходов в бренде.

По заявлению профсоюза IG Metall, забастовки продлятся четыре часа на девяти предприятиях, что вдвое дольше предыдущей акции, прошедшей 2 декабря. Это приведёт к увеличению времени простоя производственных линий.

Компания требует сокращения заработной платы на 10%, мотивируя это необходимостью повышения прибыльности и защиты доли рынка от растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей и снижения спроса в Европе. Руководство отмечает, что в Германии избыточное количество заводов.

Глава VW Group Оливер Блюме заявил 4 декабря на встрече с 20 000 работников в Вольфсбурге о необходимости закрытия заводов и урезания зарплат из-за слабого рынка Европы, замедленного перехода на электромобили и усиливающейся конкуренции.

Профсоюзный представитель Торстен Грёгер раскритиковал высказывания Блюме, указав, что подобные заявления в преддверии праздников противоречат пожеланиям сотрудников. Грёгер подчеркнул, что 9 декабря усилия будут усилены для повышения давления на компанию во время переговоров.

Volkswagen сообщил, что остаётся открыт для диалога и стремится к поиску долгосрочных решений, которые обеспечат экономическую устойчивость и рабочие места. Финансовый директор VW Арно Антлиц на конференции в Лондоне заявил о необходимости решительных мер для улучшения производительности заводов в Германии.

Эффективность использования мощностей на немецких заводах VW снизилась за последние два десятилетия, достигая менее 60%, отмечают аналитики Bernstein. Неиспользуемая производственная мощность составляет до 800 000 единиц.

На утро 9 декабря запланирован митинг в Вольфсбурге с участием тысяч работников, за которым последует начало переговоров. Представители профсоюза не исключают возможности продления акций в случае отсутствия договорённостей.