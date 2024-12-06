Genesis GMR-001 будет бороться с Ferrari и Porsche на Le Mans в 2026 году

Компания Genesis не известна своими достижениями в автоспорте, но теперь она вступает в серьезную гонку, представив свой новый болид GMR-001, который станет претендентом на победу в Чемпионате мира по выносливости (WEC) и на легендарных 24 часах Ле-Мана в 2026 году.

Название GMR-001 связано с командой «Genesis Magma Racing», которая будет управлять автомобилем, а цифры «001» обозначают, что это первый гоночный автомобиль, созданный брендом. Болид соответствует регламенту LMDh (Le Mans Daytona h), и для него выбран шасси, поставляемое французской компанией Oreca, которая также работает с Alpine для создания гиперкара для Ле-Мана.

Пока детали двигателя GMR-001 не раскрыты, но согласно правилам категории Hypercar, возможен широкий выбор двигателей. Например, в этом году в серии использовались V6 от Alpine, Ferrari, Peugeot и Toyota, а BMW, Cadillac и Lamborghini применяли V8. Aston Martin в следующем году будет использовать атмосферный V12.

Правила LMDh требуют, чтобы автомобили были оснащены гибридной силовой установкой, и максимальная мощность болида составляет 697 л.с., из которых 67 л.с. приходятся на электрическую энергию. Минимальный вес автомобиля — 1030 кг.

Дизайн GMR-001 напоминает внешность его конкурентов, с большим задним крылом, которое работает с диффузором и массивным плавником на корме. Характерной особенностью модели являются двойные горизонтальные LED-ленты, которые мы уже видели на концептах X Gran Berlinetta и X Gran Racer Vision GT.

Для участия в гонках Genesis привлекла опытных пилотов: Андре Лоттерера, трехкратного победителя Ле-Мана и действующего чемпиона WEC, а также Пипо Дерани, двукратного победителя IMSA и гонщика команды Cadillac WEC.