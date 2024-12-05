Флагманский седан Nio ET9 с батареей 120 кВтч представлен перед запуском

В сети появились шпионские снимки интерьера флагманского седана Nio ET9 всего через два дня после первых утечек. Модель будет официально представлена на Nio Day 21 декабря, и теперь раскрыты все основные особенности автомобиля. Одним из заметных элементов является наличие большого переднего багажника (франка).

Как сообщалось ранее, в Nio ET9 управление переключением передач осуществляется с помощью рычага, расположенного на рулевой колонке, что отличается от прежнего расположения селектора на центральной консоли. Также заметны изменения в дисплеях.

Прямоугольный многофункциональный руль, как сообщается, оснащен технологией steer-by-wire. В машине также будет установлена система дополненной реальности (AR) на лобовом стекле, создающая эффект 120-дюймового дисплея.

Во втором ряду сидений можно увидеть два развлекательных устройства, установленных на спинках передних сидений. Каждое сиденье содержит 24 запатентованные технологии Nio. Ширина сиденья достигает 582 мм, а угол наклона спинки можно регулировать до 45 градусов. Внутри автомобиля также есть столик в стиле бизнес-класса и холодильник.

Интеллектуальная подвеска Skyride с задним рулевым управлением и полностью активной системой амортизации может осуществлять до 1000 регулировок крутящего момента в секунду и предлагает независимый контроль для каждой из осей, что позволяет адаптироваться к различным дорожным условиям.

Системы автомобиля работают на чипе Shenji NX9031 от Nio с 5-нм технологией, а операционная система SkyOS Tianshu обеспечивает высокую интеллектуальную архитектуру.

Размеры автомобиля составляют 5324/2016/1620 мм, а колесная база — 3250 мм, что делает Nio ET9 самым большим автомобилем марки. Несмотря на эти размеры, с высотой 1620 мм, он больше напоминает купе-кроссовер, чем седан. Вес составляет 2700 кг.

Nio ET9 оснащен шинами Pirelli PZERO EV размером 23 дюйма, имеет задние стекла с затемнением, а также дневные ходовые огни с двойным датчиком.

Предварительные цены на модель составляют 800 000 юаней (около 110 000 долларов США). Nio ET9 получит новый аккумулятор емкостью 120 кВтч и первую в Китае глобальную 900-вольтовую высоковольтную архитектуру. Ожидается, что поставки начнутся в начале 2025 года.