Stellantis опровергла слухи о назначении Лука Маэстри новым генеральным директором

Stellantis опровергла информацию о планах назначить финансового директора Apple Луку Маэстри на пост генерального директора компании.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что председатель совета директоров Stellantis Джон Элканн рассматривает Маэстри как преемника Карлоса Тавареса после его ухода. В публикации также утверждалось, что Маэстри начнет работу в Stellantis в начале следующего года. Однако 4 декабря представитель Stellantis заявил: «Это не соответствует действительности».

Лука Маэстри, который занимает должность финансового директора Apple с 2014 года, покинет свой пост в конце текущего года. Apple объявила об этом 26 августа. В компании он сыграл ключевую роль в управлении финансами после эпохи Стива Джобса и был постоянным участником конференц-звонков Apple.

Генеральный директор Apple Тим Кук в своем заявлении выразил благодарность Маэстри, отметив его вклад в значительное увеличение доходов компании, включая пятикратный рост доходов от сервисов.

Ранее имя Маэстри упоминалось в числе возможных кандидатов на пост генерального директора Ferrari, когда Элканн искал нового руководителя для автопроизводителя.