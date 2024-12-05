Электрическая версия Mazda MX-5 появилась благодаря британской компании

С момента своего появления в 1989 году Mazda MX-5 стала самой популярной легкой спортивной машиной в мире. Теперь британская компания Electrogenic предлагает электрическую модификацию модели Mk1.

MX-5 и ее последующие версии всегда славились отличной управляемостью благодаря малому весу. Но любители этой модели не должны переживать из-за небольшого увеличения массы – конвертация добавляет всего 100 кг, и теперь вес автомобиля составляет около 1100 кг. Распределение массы остается идеальным – 50:50, что полностью соответствует философии Mazda «jinba ittai» (единство лошади и всадника).

Исчезает прежний 1.6-литровый бензиновый двигатель мощностью 116 л.с., а на его место приходит электрический мотор с мощностью 160 л.с. и крутящим моментом 310 Нм. Это позволяет разгоняться с 0 до 100 км/ч примерно за 6 секунд, а максимальная скорость составляет 185 км/ч. Благодаря мгновенному крутящему моменту управляемость заднеприводного автомобиля стала еще более захватывающей.

Аккумулятор емкостью 42 кВтч установлен в задней части, там, где раньше находился топливный бак, что позволило сохранить объем багажника. Конвертация доступна для автомобилей с механической и автоматической коробкой передач. Также предусмотрены различные режимы вождения, такие как «Eco» и «Sport», а также функция рекуперации энергии при торможении.

Electrogenic заявляет, что запас хода составляет до 240 км, а время зарядки до 80% – около одного часа с использованием соединения CCS. Внешне преобразованная MX-5 практически не отличается от оригинала, за исключением небольших изменений, таких как отсутствие выпускного патрубка и несколько более динамичные показания спидометра.

Генеральный директор компании Electrogenic, Стив Драммонд, отметил, что они всегда интересовались идеей легкого и сбалансированного электромобиля, который сохранит все те же драйвовые ощущения от вождения. Этот проект вызывает большой интерес среди поклонников MX-5, и компания рада представить свою разработку.

Несмотря на то, что Electrogenic утверждает, что конвертация является «экономичной», стоимость пакета пока не раскрыта. Также неясно, нужно ли будет предоставлять оригинальный автомобиль MX-5 для преобразования.

Это не первый случай, когда Electrogenic превращает классическую модель в электромобиль. Компания уже создавала электрические версии DeLorean DMC-12, Jaguar E-type, Porsche 911, классической MINI и Land Rover Defender.