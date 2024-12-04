Tank 500 Hi4-Z: новый PHEV внедорожник GWM открыл предзаказ

3 декабря стартовал предзаказ на GWM Tank 500 Hi4-Z, оснащенный усовершенствованной гибридной системой Hi4-Z для бездорожья. Цена модели составляет 379 800 юаней (52 150 долларов). Этот автомобиль не является лишь версией Hi4-T с увеличенной батареей — изменения направлены на повышение проходимости.

Hi4-Z получил уникальную архитектуру силовой установки. В отличие от Hi4-T, здесь используются трехступенчатый распределитель мощности на передней оси, двухступенчатый редуктор на задней оси и батарея емкостью 59,05 кВт·ч, размещенная в центре шасси. Технология распределения мощности и многоступенчатые механизмы помогают справляться с высоким крутящим моментом и исключают проблемы с пробуксовкой или остановкой моторов в сложных условиях.

Энергия поступает от батареи с плотностью 234 Вт·ч/кг, обеспечивающей запас хода 201 км по WLTC и общую дальность 1096 км. Платформа поддерживает зарядку на 800 В с максимальной мощностью 163 кВт, что позволяет зарядить батарею с 30% до 80% за 15 минут. Заявленный расход топлива составляет 8,6 л/100 км.

Tank 500 Hi4-Z оснащен двигателем E20NB объемом 2.0 л с максимальной мощностью 185 кВт и крутящим моментом 380 Н·м. Электродвигатели обеспечивают совокупную мощность 645 кВт и момент 1195 Н·м. Ускорение до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.

Подвеска на основе многорычажной мостовой системы отличается большим ходом, что повышает устойчивость колес к скольжению и увеличивает прочность конструкции. Углы въезда и съезда составляют 29° и 24° соответственно, дорожный просвет — 210 мм. Размеры идентичны Hi4-T: 5078/1934/1905 мм, колесная база — 2850 мм.

Интерьер сохраняет узнаваемый стиль: 12,3-дюймовая приборная панель, 14,6-дюймовый экран мультимедиа, проекционный дисплей и органы управления внедорожными функциями, включая блокировку дифференциалов и режим 4L.

Ожидается, что финальная стоимость Hi4-Z будет близка к 379 800 юаней, а официальный запуск состоится в ближайшее время.