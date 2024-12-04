Дизельный внедорожник Haval H9 второго поколения выходит 5 декабря

Бренд Haval компании Great Wall Motor сообщил, что 5 декабря начнутся продажи дизельной версии внедорожника Haval H9 второго поколения. Цена новинки составит от 238 900 до 252 900 юаней (32 800–34 700 долларов). Для сравнения, бензиновая версия, представленная в сентябре, предлагается в трех комплектациях по цене от 199 900 до 229 900 юаней (28 400–32 700 долларов).

Дизайн дизельного варианта аналогичен бензиновому. Спереди автомобиль оснащен прямоугольной решеткой радиатора с четырьмя хромированными полосами, круглыми ретро-фарами и массивным черным бампером.

Сзади предусмотрен верхний стоп-сигнал, вертикальные задние фонари, запасное колесо и боковая дверь багажника. Для покупателей доступны две версии оформления задней части: с запасным колесом или квадратным внешним багажным отсеком. Длина автомобиля составляет 5070 мм или 4950 мм в зависимости от варианта, ширина — 1976 мм или 1960 мм. Высота (1930 мм) и колесная база (2850 мм) остаются неизменными.

В профиль модель имеет квадратный силуэт с багажными рейлингами на крыше и стандартными дверными ручками. Внедорожник комплектуется многоспицевыми дисками.

Под капотом установлен 2,4-литровый дизельный двигатель с максимальной мощностью 137 кВт (184 л.с.) и крутящим моментом 480 Н·м, работающий в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также предусмотрена интеллектуальная система полного привода BorgWarner TOD (Torque On Demand).

Интерьер включает 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 14,6-дюймовый центральный экран с поддержкой голосового управления. Под дисплеем расположены физические кнопки, а для пассажира предусмотрена ручка для удобства в условиях бездорожья. Центральная консоль оборудована панелью для беспроводной зарядки телефона, массивным рычагом переключения передач и дополнительными кнопками управления.

Согласно данным производителя, за первые 5 дней после запуска бензиновая версия Haval H9 второго поколения нашла более 900 покупателей, а еще 6 029 автомобилей ожидают доставки. В октябре продажи модели составили 2 783 единицы.