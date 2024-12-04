BMW обновит электрический внедорожник iX в 2025 году

BMW представила первые изображения обновленного внедорожника iX, который поступит в продажу в следующем году. С момента своего дебюта в 2021 году этот автомобиль стал флагманом компании в сфере технологий, применяя передовые решения в конструкции шасси и электрической силовой установке. Чтобы сохранить лидерство модели, компания планирует улучшения батареи, электромоторов, технологий, а также внести небольшие изменения в дизайн.

В обновленной версии батарея получит больше ячеек, что обеспечит большую емкость по сравнению с нынешним аккумулятором на 111,5 кВт·ч. Хотя точный объем новой батареи пока не раскрывается, производитель подтверждает 10-процентное увеличение общей эффективности, достигнутое благодаря снижению трения в подшипниках колес и установке шин с меньшим сопротивлением качению.

Подвеска будет адаптирована к новым вариантам силовых установок, чтобы обеспечить оптимальный баланс между мощностью и управляемостью. Среди нововведений – гидравлическая опора задней оси, разработанная для повышения комфорта и точности хода.

Ожидается увеличение мощности и крутящего момента для доступных вариантов силовых установок, текущая мощность которых варьируется от 321 до 610 л.с. В связи с этим BMW введет новую систему обозначений, которая в будущем будет применяться и к другим электрическим моделям марки.

Во внешнем облике изменений будет немного. Основные акценты сделаны на доработке стилистических элементов, таких как решетка радиатора с диагональными линиями и упрощенные фары, схожие с обновленным BMW X3. При этом форма бамперов и колесных дисков останется почти неизменной. Модели с тормозной системой M Sport будут выделяться новыми красными суппортами.

В интерьере ожидается больше различий в комплектации M Sport, включая трехспицевое рулевое колесо и новые варианты обивки с использованием технических тканей и кожи.

Обновленный iX сохранит статус флагманского электрического внедорожника BMW с ценой около £70 000 и предложит усовершенствования, оставаясь на рынке до выхода полностью электрической модели X5 в ближайшие годы.