В Китае представлен обновленный Avatr 11 с EREV-версией за 38 400 долларов США

Обновленный кроссовер-купе Avatr 11 поступил в продажу в Китае по стартовой цене 279 900 юаней (38 400 долларов США). Новая версия, созданная совместно Changan и CATL, включает опцию EREV (электромобиль с увеличителем запаса хода) и нацелена на увеличение объема продаж.

Ключевые изменения в Avatr 11

Внешний вид автомобиля остался верным дизайну Надера Фагихзаде, бывшего дизайнера BMW. Среди характерных черт — двухуровневые фары, обтекаемая линия крыши, выдвижные дверные ручки и сплошная задняя световая полоса. Визуальные изменения включают переработанный передний бампер. Габариты авто: 4895/1970/1601 мм, колесная база — 2975 мм.

В салоне обновленный Avatr 11 сохранил тройной экран: 10,25-дюймовую приборную панель, 15,6-дюймовый основной экран и 10,25-дюймовый дисплей для пассажира. Среди стандартных функций — 25 динамиков Meridian, панорамная крыша и две беспроводные зарядные площадки. Задний ряд доступен в вариантах для двух или трех пассажиров.

Новая силовая установка

Главным обновлением стал силовой агрегат EREV. Под капотом установлен 1,5-литровый турбодвигатель, который работает как генератор, питая батарею и электродвигатель. Мощность заднего электромотора составляет 231 кВт (310 л.с.). Он питается от 39 кВт·ч батареи CATL Freevoy LFP с запасом хода 225 км. Смешанный запас хода достигает 1065 км.

Полностью электрическая версия Avatr 11 оснащается 116 кВт·ч батареей CATL NMC. Заявленный запас хода варьируется от 760 до 815 км (CLTC). Мощность базовой версии с задним приводом составляет 237 кВт (318 л.с.), разгон до 100 км/ч — 6,5 секунды. Топовая версия с двумя моторами имеет мощность 402 кВт (539 л.с.) и разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Цены на обновленный Avatr 11

Добавление версии EREV позволило снизить стартовую цену модели. Ранее минимальная стоимость составляла 300 800 юаней (41 250 долларов США). Теперь линейка цен выглядит следующим образом:

Avatr 11 EREV Max — 279 900 юаней (38 400 долларов США)

Avatr 11 EREV Ultra — 299 900 юаней (41 100 долларов США)

Avatr 11 EV Ultra RWD — 339 900 юаней (46 600 долларов США)

Avatr 11 EV Ultra 4WD — 369 900 юаней (50 750 долларов США)

Avatr 11 EV Royal — 429 900 юаней (58 950 долларов США)

С момента выхода модели в августе 2022 года суммарные продажи Avatr 11 достигли 30 403 единиц.