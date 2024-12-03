Stellantis создала комитет для управления после ухода гендиректора

Stellantis NV назначила ряд руководителей, включая главу североамериканского подразделения Антонио Филозу, в состав комитета, который временно заменит ушедшего с поста генерального директора Карлоса Тавареса. Руководство комитетом возьмет на себя председатель совета директоров Джон Элканн, говорится в заявлении компании от 2 декабря.

В состав комитета вошли также директор по закупкам Максим Пика, который будет курировать Китай и совместное предприятие Leapmotor International, а также финансовый директор Дуг Остерман. Бывший финансовый директор Ричард Палмер назначен специальным советником Элканна и будет предоставлять рекомендации руководству компании.

Комитету предстоит оперативно принимать ключевые решения в период турбулентности в автомобильной отрасли. Stellantis необходимо стабилизировать продажи в США и справляться с избыточными мощностями в Европе, где спрос на электромобили падает на фоне роста конкуренции со стороны китайских производителей.

Акции компании снизились на 6,3% в Милане в понедельник после объявления об уходе Тавареса. С начала года стоимость акций упала примерно на 44%.

По данным Stellantis, новый генеральный директор будет назначен в первой половине следующего года.

Таварес покинул пост раньше запланированного из-за разногласий с советом директоров по вопросам будущей стратегии компании. Он возглавлял Stellantis с момента ее образования в 2021 году в результате слияния PSA Group и Fiat Chrysler. Его политика сокращения затрат вызывала недовольство со стороны профсоюзов, дилеров и внутреннего менеджмента.

Кроме Филозы, в комитет вошли руководитель HR-департамента Ксавье Шеро, директор по инжинирингу, технологиям и ПО Нед Кьюрик, глава производства и логистики Арно Дебёф и директор по планированию Беатрис Фуше.

Роль Филозы включает также курирование Южной Америки, брендов Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, а также дизайн Maserati и североамериканское подразделение дизайна.