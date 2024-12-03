В сеть утекли изображения концепта Jaguar GT перед официальной презентацией

В интернете появились изображения нового концепта Jaguar GT за сутки до его официального показа, который запланирован на завтра в 1:00 по лондонскому времени. Британская марка премиальных автомобилей Jaguar находится в процессе масштабного ребрендинга, планируя полностью перейти на выпуск электромобилей класса люкс. Ожидается, что трехдверное купе станет очередным ярким событием в автомобильной индустрии.

На снимках, опубликованных в социальных сетях, видно, что передняя и задняя части автомобиля оснащены большими прямоугольными решетками с горизонтальными ламелями. Узкие фары спереди дополняет отсутствие привычных задних световых блоков — предполагается, что освещение будет интегрировано в заднюю решетку. Среди других ключевых элементов дизайна: удлиненный капот и панорамное остекление без опор, плавно переходящее в изогнутую крышу.

Салон Jaguar GT выглядит минималистично: заметен руль в форме вытянутого овала и практически полное отсутствие физических кнопок. Высокий центральный тоннель с золотистой металлической отделкой разделяет водительское и пассажирское кресла.

Полная презентация концепта состоится 3 декабря в рамках выставки Miami Art Week. Новая модель знаменует собой радикальные изменения в дизайне Jaguar, что соответствует ожиданиям, сформированным рекламной кампанией.

Концепт также демонстрирует, каким будет будущее бренда, который недавно завершил продажи своих текущих моделей в Великобритании в преддверии перезапуска. Первой серийной моделью станет четырехдверный электромобиль с запасом хода более 400 миль и ценой около 130 000 фунтов стерлингов. Ее премьера намечена на следующий год, а старт продаж — на конец 2026 года. В течение следующих 18 месяцев появятся еще две новые модели.

На дорогах уже тестируется прототип этой модели с камуфляжем, в котором заметны элементы дизайна: массивная передняя часть и длинный капот, схожие с теми, что представлены в концепте.

Ранее Jaguar показала элементы обновленного фирменного стиля, включая переработанный логотип JaGuar с чертой и слоган “Copy Nothing”. В компании отметили, что этот подход отражает дух марки с 1935 года, основанный на смелых и оригинальных идеях.