JuneYao Airlines представила электроседан JY Air в Таиланде перед дебютом в Китае

Электромобиль JY Air, созданный JuneYao Airlines, дебютировал на рынке Таиланда раньше, чем на внутреннем рынке Китая. Модель получила гарантию на 8 лет, запас хода до 520 км и стартовую цену 899 000 бат (25 200 долларов США). Ранее производитель электрокара приостанавливал производство в Китае дважды.

Выход JuneYao Airlines в автомобильный сегмент

JuneYao Airlines, крупный китайский авиаперевозчик, основанный в 2005 году, осуществляет как внутренние, так и международные рейсы в Европу, Азию и Австралию. В 2023 году авиакомпания начала осваивать автомобильный сегмент, создав подразделение JuneYao Automobile. Для запуска производства электромобилей компания приобрела активы китайского стартапа Yudo, ранее испытывавшего финансовые трудности.

Yudo, основанный в 2018 году как производитель недорогих электромобилей, построил завод с планируемым объемом выпуска 100 000 автомобилей в год, но смог реализовать менее 20 000 машин за период с 2018 по 2022 годы. Производство останавливалось дважды: в 2019 и полностью в 2022 году. В этот момент JuneYao Airlines приобрела активы компании и на их основе в 2023 году представила свою первую модель — седан JuneYao Air.

Хотя изначально предполагалось, что модель будет запущена в Китае с ценой около 200 000 юаней (27 500 долларов США), реальный старт продаж начался в Таиланде под названием JY Air.

Дебют JY Air в Таиланде

JY Air был представлен на автосалоне Thailand Motor Expo 2024. Это компактный седан с аэродинамичным дизайном, включающим короткий капот, переходящий в стойки крыши, плавную линию крыши, убирающиеся дверные ручки и светодиодные фары. Габариты автомобиля составляют 4550/1860/1515 мм, колесная база — 2800 мм, а коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,23.

В салоне автомобиля установлен крупный дисплей на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155 с операционной системой Crystal OS и поддержкой систем помощи водителю уровня L2+. Среди других особенностей интерьера: двухспицевый руль, две беспроводные зарядки, панорамная крыша площадью 2 кв. м и 5 сидений. Коэффициент использования пространства составляет 78%.

JY Air оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (201 л.с.) с крутящим моментом 250 Нм, установленным на задней оси. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды, максимальная скорость достигает 170 км/ч. Доступны две батареи CATL: 51 кВт⋅ч (430 км пробега) и 64 кВт⋅ч (520 км пробега). Быстрая зарядка поддерживает мощность до 138 кВт.

В Таиланде автомобиль представлен в двух комплектациях: Standard за 899 000 бат (25 200 долларов) и топовая версия за 1 018 000 бат (29 500 долларов). Первым владельцам предлагаются подарки: годовая страховка, бесплатное зарядное устройство, трехлетнее членство в программе JuneYao Air Gold и бесплатные билеты.

Будущие планы JuneYao

Пока не ясно, планирует ли компания продавать свои электромобили на конкурентном китайском рынке, но ожидается выход на другие международные рынки, включая Казахстан. Власти Казахстана уже ведут переговоры с JuneYao Automobile о локальной сборке электромобилей под местным брендом.