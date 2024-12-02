Глава Stellantis Карлос Таварес ушел в отставку

Карлос Таварес покинул пост генерального директора Stellantis с немедленным вступлением в силу, сообщили в компании. Решение последовало на фоне снижения прибыли автопроизводителя и ослабления продаж в США.

В октябре Stellantis объявил о начале поиска преемника Тавареса, которому 66 лет. Он ранее заявлял, что останется на своей должности до истечения срока мандата в начале 2026 года.

«Совет директоров Stellantis под председательством Джона Элканна принял отставку Карлоса Тавареса с поста генерального директора с немедленным вступлением в силу», — говорится в заявлении от 1 декабря.

Процесс назначения нового руководителя уже запущен и находится под контролем специального комитета совета. Компания ожидает завершения процедуры в первой половине 2025 года. На переходный период будет сформирован временный исполнительный комитет под председательством Элканна.

По словам Stellantis, между Таваресом и советом возникли разногласия по ряду вопросов. Старший независимый директор Stellantis Анри де Кастри отметил, что успех компании был достигнут благодаря сотрудничеству акционеров, совета и руководства, но в последние недели возникли расхождения, приведшие к сегодняшнему решению.

Ранее в этом году Таварес столкнулся с критикой инвесторов, дилеров и профсоюзов из-за падения продаж, устаревшего модельного ряда в США и растущих складских запасов, что привело к предупреждению о снижении прибыли в сентябре. Несмотря на попытки исправить ситуацию, акции компании за год упали на 38%.

Таварес, ранее снискавший признание благодаря успешной работе в Renault и трансформации PSA и Opel, в начале своей деятельности в Stellantis сумел сократить количество платформ и оптимизировать штат. Однако напряженность возросла в 2023 году, когда профсоюзы начали указывать на проблемы с качеством продукции и задержки в выпуске новых моделей, а дилеры в США обвинили его в ослаблении ключевых брендов.

Элканн поблагодарил Тавареса за его вклад в создание Stellantis и пожелал успехов временной исполнительной команде, которая будет отвечать за реализацию стратегии компании до назначения нового генерального директора.