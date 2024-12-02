Camal Studio представил спортивный автомобиль Scoperta на базе Caterham

Итальянская студия дизайна Camal Studio анонсировала новый проект — автомобиль Scoperta. Пока представлена только визуализация модели, но компания утверждает, что машина готова к производству. В основе лежит шасси Caterham.

Стоимость двухместного спорткара составляет 150 000 евро без учета НДС (чуть меньше 17 млн. рублей). Остаётся неясным, включена ли в эту цену сама базовая модель Caterham, необходимая для полной модификации.

Дизайн Scoperta вдохновлён итальянскими автомобилями 1950-х и 60-х годов. Автомобиль значительно отличается от своей основы: изменены пропорции кузова и расположение кокпита. Среди особенностей — увеличенные 19-дюймовые колёса, выхлопные трубы, выходящие сбоку ближе к передней части, и интегрированные в капот светодиодные фары. Капот выполнен в виде цельной панели, охватывающей зону боковых зеркал.

В качестве базовой модели был выбран Caterham 485. Для кузова использованы алюминий и карбон, что позволяет сохранить небольшой вес, близкий к 560 кг оригинала. Автомобиль оснащён 2,0-литровым двигателем Ford Duratec мощностью 237 л.с. и крутящим моментом 204 Нм. Ожидается, что характеристики будут близки к Caterham: разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды и максимальная скорость 224 км/ч.

Интерьер Scoperta минималистичен, но переработан: добавлены новые кресла, руль, цифровая приборная панель с двумя экранами, а за карбоновой дугой безопасности закреплено запасное колесо. Центральным элементом стал пятиступенчатый ручной короб с оригинальной «воротниковой» схемой переключения. Camal Studio подчёркивает, что автомобиль полностью соответствует требованиям дорожной эксплуатации.

Основанная в Турине в 2008 году Алессандро Каморали, студия ранее работала над проектами, такими как концепт BMW Mille Miglia и необычный Aznom Palladium.