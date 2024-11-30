Основатель Neta заявил о выходе компании на путь восстановления

Компания Neta, ранее столкнувшаяся с серьезными трудностями, демонстрирует признаки улучшения. Основатель бренда Фан Юньчжоу в недавнем интервью выразил оптимизм, заявив, что предпринятые меры помогают преодолевать кризис.

Ранее сообщалось, что проблемы Neta начались с завода в Наньнине, где в марте производство было приостановлено на 20 дней. В ноябре китайские СМИ сообщили о временной остановке на основном заводе в Тунсяне, провинция Чжэцзян, который не работал полмесяца.

Кроме того, компания столкнулась с сокращением персонала и снижением зарплат. Число сотрудников снизилось с 7932 человек в конце прошлого года до около 5000. Зарплаты в отделе R&D уменьшились на 5–30%, в зависимости от уровня доходов. Все подразделения компании также столкнулись с пересмотром зарплат.

Главной причиной проблем стал недостаточный объем продаж. За первые девять месяцев 2024 года Neta поставила на внутренний рынок 53 853 автомобиля, что составляет менее 30% от запланированного годового объема. В октябре данные о продажах не публиковались, но источники предполагают, что они составили около 4500 единиц.

Производственные мощности в основном сосредоточены на заводе в Тунсяне, тогда как в Наньнине и Ичуне производство почти остановилось. Сообщается, что модели, производимые на этих заводах, такие как Neta S, Neta GT и Neta Aya, пользовались низким спросом.

Фан Юньчжоу отметил, что в последние два месяца компания сумела привлечь значительное число заказов, в том числе на автосалоне в Гуанчжоу. Он добавил, что Neta сосредоточится на оптимизации бизнеса и реструктуризации, чтобы добиться положительного денежного потока в следующем году.

Несмотря на проблемы в Китае, Neta за последний год начала производство в Таиланде и Индонезии, а также активно продвигает экспорт на новые рынки. Компания строит завод в Малайзии.

Однако выход Hozon Auto на IPO в Гонконге, несмотря на получение тикера H1940, пока приостановлен.