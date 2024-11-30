Northvolt обсуждает возможное сотрудничество с китайскими производителями аккумуляторов

Шведская компания Northvolt ведет переговоры с китайскими производителями аккумуляторов, включая крупнейшую в мире компанию по производству батарей для электромобилей Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), сообщает шведская газета Dagens Nyheter.

Согласно источнику, представители компаний начали обсуждать перспективы сотрудничества еще летом и провели встречи в штаб-квартире CATL в Нинде, Китай.

CATL занимает около 40% мирового рынка продаж батарей для электромобилей, что делает ее ключевым игроком в отрасли.

Представитель Northvolt отказался комментировать информацию, предоставленную Bloomberg News. На прошлой неделе компания подала заявление о защите от банкротства в США, так как попытки привлечь дополнительные средства завершились неудачей.

Уходящий с поста генерального директора Northvolt Петер Карлссон ранее в этом месяце заявил, что обсуждение возможного сотрудничества в Азии входит в перечень шагов, направленных на решение кризисной ситуации компании.

Тем временем CATL продолжает рассматривать перспективы роста на европейском рынке электромобилей и ведет переговоры о создании операций по переработке батарей в регионе, как сообщало Bloomberg News ранее.