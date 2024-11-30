Новый загадочный Range Rover Sport замечен в Дубае на транспортере

Range Rover Sport остается одной из самых успешных моделей бренда, и в этом году была представлена его самая мощная версия – SV.

Недавно в Дубае был замечен новый неизвестный вариант Range Rover Sport, который может стать обновлением модели 2025 года. Прототип попал в объективы камер не на дорожных испытаниях, а на транспортере, когда ветром приподняло часть защитного покрытия, открыв вид на заднюю часть автомобиля.

На кузове видна обшивка, что указывает на возможные изменения в дизайне. Кроме того, были замечены центрально расположенные сдвоенные выхлопные трубы, отличающиеся от привычной системы с четырьмя выходами, используемой в SV. Диски на прототипе – те же 23-дюймовые, что и у текущей версии SV, что может говорить о схожести с этой моделью.

Если автомобиль будет оснащен таким же двигателем, как у SV, его мощность не станет уступать. Текущая версия оснащена 4,4-литровым V8 с двумя турбинами и мягкой гибридной системой от BMW, который выдает 626 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 секунды, а максимальная скорость достигает 290 км/ч.

Тем не менее, уже в ближайшем будущем SV может уступить звание самой быстрой версии. Тестируется электрический Range Rover Sport, который выйдет в 2025 году. С учетом двухмоторной компоновки и мгновенного электрического крутящего момента он может превзойти показатели разгона своих предшественников.