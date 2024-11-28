BYD представила интерьер флагманского внедорожника Denza N9 для мирового рынка

Компания BYD раскрыла интерьер большого кроссовера Denza N9, предназначенного для мирового рынка, на презентации в Китае. Автомобиль имеет три ряда сидений, проекционный дисплей диагональю 50 дюймов, потолочный экран размером 17,1 дюйма и холодильник объемом 11,5 литра. Ожидается, что модель поступит на китайский рынок в 2025 году. Мощность электрической версии достигает 710 кВт (951 л.с.), а стартовая цена составит более 500 000 юаней (примерно 68 950 долларов США).

Интерьер Denza N9

Интерьер автомобиля выполнен в современном стиле, характерном для моделей Z9 и Z9 GT. Центральная консоль оснащена тремя экранами: 17,3-дюймовым сенсорным дисплеем, 13,2-дюймовой приборной панелью за рулевым колесом и еще одним экраном такого же размера для переднего пассажира.

Центральный тоннель имеет минималистичный дизайн, включающий беспроводные зарядные устройства, блок физических кнопок и скрытые отделения для хранения. Передние сиденья оснащены функцией активной боковой поддержки, а пассажирское кресло предлагает режим «невесомости».

Второй ряд представлен двумя капитанскими креслами, которые можно трансформировать в кровать. Для пассажиров предусмотрен потолочный экран, откидные зеркала с подсветкой и столики, выдерживающие до 10 кг. В центре тоннеля спрятан охлаждаемый и подогреваемый отсек объемом 11,5 литра с температурным диапазоном от -6 до +50 °C.

Третий ряд состоит из двух сидений, что обеспечивает компоновку 2+2+2. Для пассажиров третьего ряда предусмотрены подстаканники и USB-порты.

Характеристики Denza N9

Размеры кроссовера составляют 5258/2030/1830 мм, колесная база достигает 3125 мм, что делает его немного длиннее Range Rover с длинной базой. Denza N9 предлагается на колесах диаметром R21 или R22.

Гибридная версия оснащена тремя электромоторами общей мощностью 680 кВт (911 л.с.) и 2-литровым турбодвигателем мощностью 152 кВт (204 л.с.). Емкость батареи составляет 47 кВт⋅ч, что обеспечивает запас хода до 165 км по циклу CLTC. Максимальная скорость достигает 230 км/ч. Полностью электрическая версия будет иметь мощность 710 кВт (951 л.с.), однако данные о батарее пока отсутствуют.

Запуск Denza N9 в Китае ожидается в начале 2025 года, а затем модель появится и на международных рынках. BYD также планирует расширять присутствие бренда Denza в Европе, начав с модели Z9 GT.