Stellantis сокращает производство автомобилей в Италии из-за падения спроса на электромобили

Компания Stellantis объявила о снижении объемов производства на своем заводе в Мирафиори, Италия, начиная с 2 декабря, что продлится до 5 января. Причиной стали слабые продажи Fiat 500e и двух моделей Maserati, производимых на этом предприятии.

Завод, расположенный в Турине, прекратит выпуск электромобилей Fiat 500e и моделей Maserati GranTurismo и GranCabrio. Причиной этому является спад спроса на электромобили в Европе, а также низкий интерес к дорогим автомобилям в США и Китае.

Согласно заявлению Stellantis, доля электромобилей в производственной программе завода составляет 97%. Сегмент городских электрических автомобилей в Европе сократился на более чем 50% за первые десять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2023 года. В результате, выпуск автомобилей в Италии упал на 41% в первые девять месяцев 2024 года.

В компании заявили, что для поддержания производства и сокращения расходов требуется дополнительное государственное финансирование, особенно для выплат в связи с временными остановками производства.

Сложности Stellantis связаны с общей тенденцией сокращения объемов выпуска автомобилей в Европе, что затрагивает и другие автопроизводители. В Германии Volkswagen и Ford также снижают выпуск автомобилей и планируют сокращение рабочих мест.