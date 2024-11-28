Zeekr открывает 500-й шоурум в мире и представляет новый автомобиль в Сингапуре

28 ноября компания Zeekr начала работу своего 500-го шоурума, который расположился в Сингапуре на 9 Leng Kee Road. Новый двухэтажный центр создан для того, чтобы предложить клиентам персонализированный опыт приобретения электромобилей. С открытием шоурума общее количество точек Zeekr достигло 447 в Китае и 53 за пределами страны.

На торжественном открытии вице-президент компании, Марс Чен, отметил важность этого события для укрепления позиций бренда как в Сингапуре, так и в регионе Юго-Восточной Азии.

Вместе с открытием нового центра в Сингапуре был представлен электромобиль Zeekr 009, ставший второй моделью бренда на местном рынке после Zeekr X, дебютировавшего в августе. Новинка предлагается в вариантах с шестью и семью местами. Оба оснащены батареей на 116 кВт·ч, обеспечивающей до 582 км пробега (WLTP) на одном заряде. Зарядка до 80% занимает около 30 минут.

На сингапурский рынок поставляется только версия с двумя электродвигателями, что позволяет модели разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды. Стоимость семиместной версии составляет 409 999 сингапурских долларов (305 000 долларов США), а флагманская шестиместная модификация обойдется в 419 999 сингапурских долларов (312 400 долларов США).

В целом цены в Сингапуре значительно выше китайских из-за ряда факторов, включая систему сертификации на право владения автомобилем (COE).

К настоящему времени Zeekr продала более 360 000 автомобилей и представлена в 40 странах, включая Австралию и страны ЕС. В планах компании открыть до конца 2024 года ещё 20 шоурумов, доведя их общее число до 520.