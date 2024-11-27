Цены на электрический седан Luxeed S7 от Huawei и Chery снизились до 4,100 USD

В Китае стоимость нового электрического седана Luxeed S7 от Chery и Huawei упала на сумму до 30,000 юаней (4,100 USD), чтобы стимулировать продажи. Теперь цены на модель составляют от 229,800 до 319,800 юаней (31,700 – 44,100 USD). Поставки обновленного Luxeed S7 начались.

Luxeed S7 представляет собой пятиметровый седан с мощностью до 489 л.с. и запасом хода до 855 км. Совместный проект Chery и Huawei стартовал в 2023 году, где Chery отвечает за разработку и производство, а Huawei — за ключевые компоненты, программное обеспечение и продажи через сеть HIMA.

Сложности с запуском и перезапуск модели

Продажи Luxeed S7 начались в ноябре 2023 года с начальной ценой 249,800 юаней (34,450 USD). Однако компания не смогла удовлетворить спрос, что привело к задержкам поставок и необходимости выплаты субсидий клиентам. За первые четыре месяца было продано всего 2,297 автомобилей.

В апреле 2024 года Chery и Huawei перезапустили модель с обновлениями, сохранив прежние цены. С апреля по октябрь объем продаж достиг 24,224 единиц. 26 ноября компании снова обновили Luxeed S7, снизив цены для увеличения спроса.

Дизайн и особенности Luxeed S7

Модель построена на модульной архитектуре E0X, которая используется для Exlantix ET, Exlantix ES и Luxeed R7. В будущем эта платформа станет основой первого электрокроссовера Freelander от Chery Jaguar Land Rover.

Габариты Luxeed S7 составляют 4971/1963/1472 мм, колесная база — 2950 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,203 Cd. Модель оснащена панорамной крышей с защитой от УФ-излучения до 98,3%. Внешний дизайн выполнен в стилистике HIMA, с LiDAR-сенсором на крыше, а версия с полным приводом оснащена тормозными суппортами Brembo.

Интерьер автомобиля сохранил прежние характеристики: трехспицевое рулевое колесо, два беспроводных зарядных устройства, большой плавающий экран и до 17 динамиков Huawei.

Комплектации, цены и характеристики

Luxeed S7 основан на 800-вольтовой платформе и предлагает четыре варианта силовых установок:

RWD, 215 кВт (288 л.с.), батарея 82 кВт·ч, запас хода 705 км

RWD, 215 кВт (288 л.с.), батарея 100 кВт·ч, запас хода 855 км

AWD, 365 кВт (489 л.с.), батарея 100 кВт·ч, запас хода 785 км

Цены на обновленный Luxeed S7 теперь составляют:

Pro 705 км — 229,800 юаней (31,700 USD)

— 229,800 юаней (31,700 USD) Max 705 км — 269,800 юаней (37,200 USD)

— 269,800 юаней (37,200 USD) Max 855 км — 289,800 юаней (40,000 USD)

— 289,800 юаней (40,000 USD) Ultra 765 км — 319,800 юаней (44,100 USD)

Снижение стоимости делает Luxeed S7 более конкурентоспособным на рынке электрических автомобилей.