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Цены на электрический седан Luxeed S7 от Huawei и Chery снизились до 4,100 USD

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В Китае стоимость нового электрического седана Luxeed S7 от Chery и Huawei упала на сумму до 30,000 юаней (4,100 USD), чтобы стимулировать продажи. Теперь цены на модель составляют от 229,800 до 319,800 юаней (31,700 – 44,100 USD). Поставки обновленного Luxeed S7 начались.

Luxeed S7 представляет собой пятиметровый седан с мощностью до 489 л.с. и запасом хода до 855 км. Совместный проект Chery и Huawei стартовал в 2023 году, где Chery отвечает за разработку и производство, а Huawei — за ключевые компоненты, программное обеспечение и продажи через сеть HIMA.

Цены на электрический седан Luxeed S7 от Huawei и Chery снизились до 4,100 USD

Содержание
  1. Сложности с запуском и перезапуск модели
  2. Дизайн и особенности Luxeed S7
  3. Комплектации, цены и характеристики

Сложности с запуском и перезапуск модели

Продажи Luxeed S7 начались в ноябре 2023 года с начальной ценой 249,800 юаней (34,450 USD). Однако компания не смогла удовлетворить спрос, что привело к задержкам поставок и необходимости выплаты субсидий клиентам. За первые четыре месяца было продано всего 2,297 автомобилей.

В апреле 2024 года Chery и Huawei перезапустили модель с обновлениями, сохранив прежние цены. С апреля по октябрь объем продаж достиг 24,224 единиц. 26 ноября компании снова обновили Luxeed S7, снизив цены для увеличения спроса.

Дизайн и особенности Luxeed S7

Модель построена на модульной архитектуре E0X, которая используется для Exlantix ET, Exlantix ES и Luxeed R7. В будущем эта платформа станет основой первого электрокроссовера Freelander от Chery Jaguar Land Rover.

Габариты Luxeed S7 составляют 4971/1963/1472 мм, колесная база — 2950 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,203 Cd. Модель оснащена панорамной крышей с защитой от УФ-излучения до 98,3%. Внешний дизайн выполнен в стилистике HIMA, с LiDAR-сенсором на крыше, а версия с полным приводом оснащена тормозными суппортами Brembo.

Интерьер автомобиля сохранил прежние характеристики: трехспицевое рулевое колесо, два беспроводных зарядных устройства, большой плавающий экран и до 17 динамиков Huawei.

Комплектации, цены и характеристики

Luxeed S7 основан на 800-вольтовой платформе и предлагает четыре варианта силовых установок:

  • RWD, 215 кВт (288 л.с.), батарея 82 кВт·ч, запас хода 705 км
  • RWD, 215 кВт (288 л.с.), батарея 100 кВт·ч, запас хода 855 км
  • AWD, 365 кВт (489 л.с.), батарея 100 кВт·ч, запас хода 785 км

Цены на обновленный Luxeed S7 теперь составляют:

  • Pro 705 км — 229,800 юаней (31,700 USD)
  • Max 705 км — 269,800 юаней (37,200 USD)
  • Max 855 км — 289,800 юаней (40,000 USD)
  • Ultra 765 км — 319,800 юаней (44,100 USD)

Снижение стоимости делает Luxeed S7 более конкурентоспособным на рынке электрических автомобилей.

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