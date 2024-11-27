Stellantis планирует закрытие завода в Лутоне из-за электромобильных требований

Автопроизводитель Stellantis объявил о планах закрыть завод по производству коммерческих автомобилей в Лутоне, Великобритания, сосредоточив свои усилия на создании центра по выпуску электромобилей в Эльсмир-Порте. Для модернизации предприятия выделено 50 миллионов фунтов стерлингов.

На заводе в Лутоне производятся средние фургоны марок Vauxhall, Opel, Citroen, Peugeot и Fiat. После закрытия завода выпуск их электрических версий будет перенесен в Эльсмир-Порт, где уже изготавливаются небольшие электрические фургоны этих брендов.

Планируемая реорганизация может затронуть 1,100 рабочих мест в Лутоне. Stellantis намерен перенести сотни рабочих мест в Эльсмир-Порт, но точные данные о масштабах сокращений не приводятся.

Решение о закрытии в компании связывают с внедрением в Великобритании мандата на автомобили с нулевым уровнем выбросов (ZEV). Этот закон обязывает автопроизводителей достигнуть доли продаж электрических автомобилей в размере 22% для легковых машин и 10% для фургонов. Нарушение требований грозит штрафом в размере 15,000 фунтов за каждое недостающее транспортное средство.

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес неоднократно призывал британское правительство смягчить условия мандата, однако его предложения, включая возможность объединения продаж легковых и коммерческих авто для учета в статистике, были отклонены.

Рост стоимости производства в Великобритании из-за инфляции, повышения зарплат и увеличения затрат на энергию также повлияли на решение компании. Stellantis намерен перенести производство двигателей внутреннего сгорания из Лутона во Францию, а также начать выпуск фургонов в Турции и Португалии с 2025 года.

Правительство Великобритании подтвердило намерение придерживаться срока до 2030 года для полного перехода на автомобили с нулевыми выбросами, несмотря на вызовы для автомобильной отрасли.