Jaecoo 7 готовится конкурировать с VW T-Roc и Toyota C-HR по цене до £30,000

На территории Великобритании начался прием заказов на новый компактный SUV Jaecoo 7. Этот автомобиль, относящийся к премиальному сегменту, предназначен для укрепления позиций китайского бренда Jaecoo на рынке.

Jaecoo является дочерним брендом крупнейшего экспортера автомобилей из Китая — компании Chery, которая также владеет маркой Omoda и сотрудничает с Jaguar Land Rover. Новый SUV предлагается по стартовой цене в £29,435, что делает его прямым конкурентом Volkswagen T-Roc и Toyota C-HR.

Доступны два варианта силовой установки: 1,6-литровый бензиновый двигатель и его версия с подключаемым гибридом. Стоимость PHEV составляет £35,065, что примерно на £4,000 дешевле гибридной версии Toyota C-HR.

Размеры Jaecoo 7 превышают габариты конкурентов: длина — 4500 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1680 мм. Дизайн автомобиля отличается массивностью и ориентирован на любителей внедорожного стиля. Просторный салон обеспечивает комфорт для пассажиров, а багажник объемом 412 литров добавляет практичности.

Модель с бензиновым двигателем развивает мощность 145 л.с. и крутящий момент 275 Нм, обеспечивая экономичность на уровне 37,7 миль на галлон. Гибридная версия с 1,5-литровым турбодвигателем и батареей на 18,3 кВт·ч предлагает электрический запас хода в 56 миль, комбинированную экономичность 403 миль на галлон и суммарную мощность 201 л.с. Jaecoo адаптировал подвеску модели для европейских дорог и усилил стабилизаторы поперечной устойчивости.

Для автомобилей с полным приводом предусмотрены режимы движения по песку, грязи, снегу и бездорожью, а также глубина преодолеваемого брода до 600 мм. Угол въезда составляет 21°, угол съезда — 29°. Встроенный имитационный блокиратор дифференциала подчеркивает внедорожный потенциал модели.

Jaecoo 7 предлагается в двух комплектациях: Deluxe и Luxury. Комплектация Deluxe включает 13,8-дюймовый экран, парктроники, панорамную крышу, камеру кругового обзора и подогрев сидений. В комплектации Luxury добавлены 14,8-дюймовый экран, HUD, система Sony на восемь динамиков и вентиляция водительского кресла.

Автомобиль получил пятизвездочный рейтинг Euro NCAP и будет сопровождаться гарантией на семь лет или 100,000 миль. Первые поставки Jaecoo 7 в Великобританию запланированы на январь 2025 года.