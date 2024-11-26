Новый кроссовер BYD Sealion 07 выходит на рынок Норвегии

Компания BYD объявила о запуске среднеразмерного электрического кроссовера BYD Sealion 07 в Норвегии, где первые поставки начнутся в следующем году. Модель дебютировала на Парижском автосалоне в октябре и теперь выходит на рынок страны, лидирующей в использовании электромобилей.

В Китае автомобиль был известен как BYD Sealion 07 EV, однако для международного рынка получил название BYD Sealion 07. Его дизайн рекламируется под слоганом «фьорды встречают океан», отражающим эстетику линейки Ocean Line.

На домашнем рынке Китая начальная цена автомобиля составляет 189,800 юаней (примерно 26,200 долларов США). В Норвегии стоимость стартует от 469,900 норвежских крон (около 42,300 долларов США), что на 61% выше.

BYD Sealion 07 стал первым автомобилем, построенным на новой платформе e-Platform 3.0 Evo, которая была представлена в апреле этого года. Платформа обеспечивает улучшенную интеграцию технологий Cell-to-Body (CTB), увеличивая безопасность пассажирского салона при лобовых столкновениях на 60% и 50% соответственно.

Кроссовер доступен в трех вариантах силовых установок. Двухколесные версии оснащены электродвигателями мощностью 230 кВт или 170 кВт, а полноприводная модель имеет два двигателя с общей максимальной мощностью 230 кВт и 160 кВт. Запас хода для однодвигательных моделей составляет 550 или 610 км, а для двухдвигательной — 550 км.

Габариты автомобиля составляют 4830/1925/1620 мм при колесной базе 2930 мм.

BYD Sealion 07 стал седьмой моделью бренда в Норвегии, дополнив линейку, которая уже включает Seal U, Seal, Dolphin, Tang, Atto 3 и Han. Расширение ассортимента в Норвегии подчеркивает амбиции BYD на международном рынке электромобилей.