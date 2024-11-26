Исследование IIHS: «Совместное управление» помогает водителям оставаться вовлеченными

Различия в дизайне систем помощи водителю могут влиять на их поведение за рулем, показало исследование Страхового института дорожной безопасности (IIHS), в котором приняли участие 1260 владельцев автомобилей с частично автоматизированными системами.

Системы, которые позволяют водителю вносить небольшие корректировки без отключения автоматического режима, повышают вероятность того, что водители будут держать руки на руле и оставаться вовлеченными в процесс управления.

Александра Мюллер, старший исследователь IIHS и автор работы, отмечает, что такая «кооперативная система рулевого управления» побуждает водителей активно участвовать в управлении автомобилем. Напротив, системы, которые отключаются при вмешательстве водителя, могут снижать желание водителей корректировать движение, поскольку это требует повторного включения системы.

Владельцы автомобилей с функцией совместного управления на 40–48 % реже снимают руки с руля в ситуациях, вызывающих напряжение у большинства водителей, говорится в исследовании.

Результаты исследования могут быть использованы для разработки более эффективных систем частичной автоматизации, способствующих внимательности водителей и укреплению доверия между человеком и технологией. Работа основывается на предыдущем исследовании IIHS, которое показало, что автоматизированные системы в нынешнем виде не улучшают безопасность.

Автомобили Nissan, Infiniti и Ford позволяют водителям вносить корректировки в пределах полосы движения, не отключая систему. В то же время, в автомобилях Tesla и General Motors поддержка удержания полосы отключается при вмешательстве водителя. Несмотря на это, большинство участников исследования считали, что система удержания полосы остается активной, независимо от ее реальной работы.

Во время эксперимента водителям демонстрировали видеоролики с различными сценариями: спокойным, напряженным и тревожным. В одной из ситуаций водителей просили корректировать движение автомобиля при прохождении рядом с грузовиком с прицепом. 36 % владельцев автомобилей с кооперативным управлением брали руль, в то время как их коллеги из других групп чаще оставались пассивными. В более тревожной ситуации, когда грузовик начинал вилять, водители с кооперативными системами на 48 % чаще оставались вовлеченными в управление.

«Эти данные показывают, что кооперативное управление может неявно влиять на готовность водителей вмешиваться, даже если они не до конца понимают, как именно работает их система», — подытожила Мюллер.