Обновленный Volvo XC90 T8 2024: модернизация популярного гибридного внедорожника

Несмотря на появление более современных конкурентов, Volvo XC90 сохраняет свое место благодаря утонченному дизайну и практичности. Хотя стоимость автомобиля может заметно возрасти при выборе дополнительных опций, даже базовая комплектация обеспечивает всё необходимое. Этот внедорожник не стремится быть спортивным, предлагая вместо этого универсальность семиместного салона и гибридный силовой агрегат с достойным запасом хода.

Второе поколение XC90, представленное в 2015 году, обновилось наиболее значимо за всё время своего существования. Модель получила переработанный передний бампер, новые светодиодные фары «Молот Тора» и пересмотренную решетку радиатора. Интерьер также освежен: обновлены центральная консоль, двери и приборная панель, а 11,2-дюймовый экран с улучшенной навигацией и четкостью стал важным дополнением.

Практичность XC90 остается на высоком уровне: третий ряд сидений подходит даже для взрослых, а объем багажника варьируется от 302 до 680 литров в зависимости от конфигурации. Сиденья можно сложить в ровный пол, что удобно для перевозки крупных предметов.

Модели с гибридной системой T8 предлагают 449 л.с. и разгон до 100 км/ч за 5,4 секунды. Электрический запас хода достигает 44 миль, хотя это уже уступает некоторым конкурентам. Для тех, кто ищет более доступный вариант, доступна мягкогибридная версия B5 с меньшей мощностью, но значительно большим расходом топлива.

Модификации затронули также комфорт и безопасность. Улучшенная подвеска с адаптивными амортизаторами обеспечивает плавность хода даже на больших 22-дюймовых колесах. Уровень шума в салоне минимален, а материалы отделки создают уют и премиальное ощущение.

XC90 продолжает привлекать внимание своей универсальностью, качеством сборки и характерной безопасностью, оставаясь востребованным среди семейных внедорожников даже спустя почти десятилетие после выхода второго поколения.