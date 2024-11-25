SAIC начнет массовое производство второго поколения твердотельных батарей в 2026 году

Крупный китайский автопроизводитель SAIC объявил о планах запустить массовое производство твердотельных батарей второго поколения (SSB) в 2026 году. Эти батареи будут иметь плотность энергии 400 Вт·ч/кг. SAIC вступает в конкуренцию с такими компаниями, как Chery, GAC, CATL, BYD, GWM и другими, работающими над разработкой твердотельных решений.

В апреле 2024 года SAIC начала предпродажи электрического автомобиля IM L6 с полу-твердотельной батареей Lightyear, работающей на 900-вольтовой системе и обладающей емкостью 130 кВт·ч. Первоначально компания планировала начать поставки этой модели в октябре 2026 года, но автомобиль с таким типом батареи пока не поступил на рынок. В ноябре 2024 года IM Motors подала заявку на лицензию на продажи версии IM L6 с полу-твердотельной батареей.

SAIC постепенно выходит на рынок полу-твердотельных батарей, одновременно инвестируя в разработку полностью твердотельных технологий. В 2023 году компания создала совместное предприятие с китайским стартапом QingTao Energy Development. Первая генерация батарей QingTao с плотностью энергии 368 Вт·ч/кг и высоким уровнем термостойкости была представлена ранее. Второе поколение, разработанное совместно с SAIC, поступит в массовое производство в 2026 году.

Новое поколение твердотельных батарей от SAIC будет иметь плотность энергии 400 Вт·ч/кг, объемную плотность 820 Вт·ч/л, емкость 75 А·ч, а также защиту от воспламенения при повреждениях или нагреве до 200 градусов Цельсия. Кроме того, батареи сохранят 90% производительности при низких температурах.

SAIC сталкивается с жесткой конкуренцией: Chery планирует представить батареи с плотностью энергии 600 Вт·ч/кг, а GAC Group намерена оснастить свои автомобили Hyper твердотельными батареями с плотностью 400 Вт·ч/кг в 2026 году. В аналогичном направлении работают CATL, Great Power, Sunwoda, BYD и другие компании.

Ранее SAIC сообщала о планах установки первых собственных твердотельных батарей на электромобили бренда MG.

Твердотельные батареи имеют твердый электролит, что позволяет уменьшить объем на 40% и массу на 25%. Они обладают увеличенным сроком службы до 45 000 циклов, а также повышенной безопасностью благодаря отсутствию воспламеняющихся, коррозийных или летучих веществ, что исключает риск утечек.