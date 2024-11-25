Bosch сокращает 5550 рабочих мест и сокращает часы для 10 000 сотрудников

Компания Robert Bosch объявила о планах сократить до 5550 рабочих мест и уменьшить рабочую неделю для около 10 000 сотрудников, чтобы справиться со снижением спроса на автомобильные комплектующие.

Большая часть сокращений — 3800 рабочих мест — придется на Германию. Компания отмечает снижение интереса к системам помощи водителю и решениям для автоматизированного вождения, что связано с избыточными производственными мощностями в автомобильной отрасли.

В профсоюзе IG Metall уточнили, что сокращения затронут подразделения, занимающиеся разработкой систем автоматизированного управления и рулевого управления для автомобилей. Представители совета сотрудников выразили несогласие с планами и пообещали организовать протест на всех уровнях.

Сотрудникам, работающим по сокращенному графику, уменьшат рабочую неделю с 38-40 до 35 часов, что приведет к снижению зарплаты примерно на 12,5%. Новые меры начнут действовать с марта на предприятиях в Герлингене, а позже коснутся заводов в Швебиш-Гмюнде и Швибердингене.

Bosch, крупнейший в мире поставщик автомобильных компонентов, сталкивается с последствиями падения спроса на автомобили. Производство автомобилей в Европе до сих пор не вернулось к допандемийным уровням, а снижение спроса заставляет производителей и поставщиков адаптироваться к новым условиям.

Кроме того, Bosch объявила о сокращении 750 рабочих мест на заводе в Хильдесхайме к 2032 году, 600 из которых планируется сократить до 2026 года. Также сокращения затронут до 1300 позиций на заводе в Швебиш-Гмюнде в период с 2027 по 2030 годы.

Подобные трудности испытывают и другие компании сектора: Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford и поставщики, такие как Continental и ZF Friedrichshafen, также сокращают рабочие места из-за ослабления спроса на автомобили.