Xiaomi готовит к выпуску новый SUV в первом квартале 2025 года

Согласно сообщениям китайских СМИ, второй автомобиль Xiaomi, новый SUV под кодовым названием MX11, будет представлен в первом квартале 2025 года. Производственная версия модели Xiaomi SU7 Ultra также ожидается в марте 2025 года.

По данным одного из источников внутри компании, запуск SUV запланирован на февраль или март. Другой источник, близкий к Xiaomi Auto, отметил, что выпуск SUV будет синхронизирован с графиком SU7, который был представлен 28 марта этого года, а его поставки начались сразу после презентации.

Дизайн и характеристики

Несмотря на классификацию как SUV, автомобиль имеет низкую посадку и силуэт, который пользователи сети сравнивают с Ferrari Purosangue. Тем не менее, он унаследует некоторые дизайнерские решения от SU7, включая форму фар, непрерывные задние фонари, безрамные двери и полуутопленные дверные ручки.

Пока что большая часть фотографий автомобиля — это снимки прототипов в камуфляже. Недавно на платформе Weibo появился видеоролик, где, как утверждается, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь лично тестирует новый SUV на шоссе.

Интерьер и особенности

Интерьер SUV отличается от дизайна салона модели SU7. В SU7 на центральной консоли была вертикальная панель кнопок, управляющих такими функциями, как спойлер и пневматическая подвеска. В новом SUV этой панели нет, вместо неё предусмотрены беспроводные зарядные устройства для телефонов, подстаканники и центральный подлокотник с небольшим отсеком для хранения.

Цены и конкуренция

Ожидается, что новый SUV будет цениться аналогично моделям Tesla Model Y. В Китае Tesla Model Y стоит от 249 900 юаней (34 500 долларов США) до 354 900 юаней (48 950 долларов США). Таким образом, стартовая цена SUV Xiaomi, вероятно, будет ниже 250 000 юаней (34 500 долларов США).

Планы производства

В настоящее время Xiaomi ускоряет строительство второго этапа своего завода (F2), но маловероятно, что производство начнется до лета 2025 года. Существующий завод работает в две смены и уже испытывает трудности с удовлетворением спроса на модель SU7. Это может стать проблемой для выпуска нового SUV в первом квартале.

Если спрос на SUV окажется выше, чем на седан, Xiaomi может столкнуться с серьезными ограничениями. Одним из решений может стать переход завода на трехсменный график, чтобы увеличить производственные мощности.