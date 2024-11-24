Электроседан Maextro S800 от Huawei и JAC представят 26 ноября

Компания Huawei совместно с JAC готовится представить свою первую модель автомобиля под брендом Maextro. Электрический седан, получивший название S800, будет официально показан 26 ноября на церемонии бренда Huawei Mate. До презентации опубликованы тизерные изображения задних фонарей и другая информация о модели.

Глава автомобильного подразделения Huawei Юй Чэндун ранее отметил, что автомобиль будет выделяться внушительными размерами и современным дизайном. По его словам, S800 достигнет длины около 5,5 метров, что превосходит 99,99% автомобилей на дорогах, и предложит просторный салон. Китайские СМИ предполагают, что фактическая длина составит около 5480 мм, что соответствует классу D+ и делает модель сравнимой с Maybach S-класса и Rolls Royce Ghost. Однако S800 будет полностью электрическим.

Дизайн и особенности

Задние фонари автомобиля выполнены в виде световой полосы с эффектом «Млечного Пути», создаваемым множеством источников света. Над фонарями размещена надпись Maextro в крупном шрифте. Среди других особенностей — новая конструкция дверных ручек с описанием «звездный захват» и наличие четырех логотипов, два из которых находятся на боковых панелях.

Автомобиль будет предлагаться в двухцветной окраске и полностью черном варианте. Колеса диаметром 21 дюйм и оригинальный дизайн передних фар добавляют модели уникальности. В дополнение к этому, на крыше будет установлен LIDAR-сенсор, что предполагает наличие продвинутых систем помощи водителю (ADAS) и информационно-развлекательной системы Huawei.

Производство и планы выпуска

Maextro S800 базируется на платформе JAC X6. Производство автомобиля будет осуществляться на новом заводе JAC, рассчитанном на выпуск до 200 000 автомобилей в год. Согласно утечкам документов, ежегодный объем выпуска S800 составит около 35 000 единиц, что предполагает дальнейшее расширение модельного ряда Maextro.

Запуск модели запланирован на весну 2025 года. Ожидается, что к концу того же года будет представлена вторая модель бренда, возможно, это будет MPV, разработанный Huawei совместно с одной из партнерских компаний.

Роль Huawei в проекте

Бренд Maextro является частью инициативы HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), в рамках которой Huawei занимается проектированием, разработкой интеллектуальных систем, продажами и послепродажным обслуживанием автомобилей. Однако производство автомобилей остается за партнерами. При этом Maextro занимает самую высокую позицию среди четырех брендов альянса HIMA. Предполагаемая стоимость S800 составит около 1 миллиона юаней (примерно 140 000 долларов США).