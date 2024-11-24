Tesla и Rivian достигли предварительного урегулирования по делу о коммерческих секретах

Компания Tesla объявила о достижении предварительного соглашения в рамках судебного разбирательства 2020 года, в котором Rivian Automotive обвинялась в переманивании сотрудников и использовании коммерческих секретов, связанных с технологиями электромобилей.

Детали соглашения не раскрываются, но в судебных документах Tesla указала, что ожидает закрытия дела до 24 декабря при выполнении всех условий. Суд в Калифорнии будет уведомлен о завершении дела, если стороны придут к окончательному урегулированию.

Представитель Rivian отказался от комментариев, а адвокат Tesla пока не предоставил ответа на запросы о подробностях.

Разбирательство началось более четырех лет назад, когда Tesla обвинила Rivian в систематическом переманивании сотрудников и использовании конфиденциальной информации. По словам компании, у некоторых сотрудников были обнаружены материалы, связанные с ключевыми разработками в области аккумуляторов нового поколения.

Rivian отвергла обвинения, заявив, что иск является попыткой ограничить конкуренцию на рынке электромобилей. Попытки компании и группы бывших сотрудников Tesla добиться отклонения дела не увенчались успехом, а судебное разбирательство было намечено на март следующего года.