Диваны еврокнижка

Мягкая мебель-трансформер набирает популярность. Это удобно и практично, так как один мебельный предмет может выполнять сразу несколько функций. В качестве примера стоит привести диваны-трансформеры, большой ассортимент которых представлен здесь https://mixdivanov.ru/. В собранном виде это компактное и удобное место для сидения, кратковременного отдыха, чтения книг или просмотра телевизионных программ. Достаточно разложить такой диван, чтобы он превратился в полноценное спальное место.

Диваны-трансформеры используются как в небольших квартирах-студиях, так и в загородных домах. Они представлены большим выбором моделей, укомплектованных разными механизмами трансформации. Самый популярный вариант – механизм типа «Еврокнижка». При трансформации нижняя часть выезжает вперед. После этого опускается верхняя спинка. В результате образуется ровная поверхность. Для раскладки не нужно прилагать много физических усилий. Такой вариант подойдет для детской комнаты, гостиной или кухни. Благодаря большому выбору моделей не составит труда подобрать мягкую мебель, которая впишется в любой по стилистике интерьер.

Основные преимущества диванов-еврокнижка

Среди ключевых преимуществ этой системы трансформации стоит отметить:

надежность;

простота в использовании и удобство;

большой выбор цветов и размеров;

доступная стоимость.

Надежность мягкой мебели обусловлена тем, что в конструкции отсутствуют сложные механизмы и крепления. Но дополнительно при выборе стоит обращать внимание на материал каркаса, так как он также определяет надежность и долговечность. Более прочными считаются диваны на металлическом каркасе. Но чаще всего это модели, оформленные в стиле лофт. Также прочным считается каркас из цельной древесины. Это экологичный, прочный и долговечный материал. Но массив стоит дорого. В качестве альтернативы стоит рассмотреть основание из ДСП или МДФ.

К плюсам дивана-еврокнижки можно отнести его универсальность в использовании. Он подойдет как для сна, так и для сидения. Дополнительный плюс состоит в том, что в большинстве моделей есть встроенная ниша. Ее можно использовать для хранения вещей – постельных принадлежностей, детских игрушек, обуви. Этот вариант можно рассмотреть для небольшой комнаты, где нет возможность установить полноценную кровать или дополнительный шкаф для хранения вещей.

Диван-еврокнижка станет лучшим выбором для ценителей удобства, надежности и практичности.