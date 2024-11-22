Uber планирует участие в IPO китайской Pony AI в США

Uber Technologies рассматривает возможность инвестировать более $10 млн в первичное размещение акций (IPO) компании Pony AI в США, которое, как ожидается, будет объявлено на следующей неделе. Компания Pony AI увеличила объём IPO с 15 до 20 миллионов американских депозитарных акций, что может привлечь около $260 млн при ценовом диапазоне от $11 до $13 за акцию.

Uber также изучает возможность сотрудничества с Pony AI за пределами США, включая применение её технологий, сообщили источники, знакомые с вопросом.

Расширение партнёрств Uber в сфере автономных технологий

Uber активно сотрудничает с другими компаниями, специализирующимися на автономных системах. Среди них — оператор роботакси Waymo, а также британская компания Wayve Technologies. В Абу-Даби Uber уже работает по соглашению с китайской WeRide, которая в прошлом месяце провела IPO в США.

Деятельность Pony AI

Основанная в 2016 году, Pony AI занимается разработкой и эксплуатацией автономных транспортных средств в Китае и США, включая грузовики и роботакси. Компания получила разрешения на коммерческую эксплуатацию полностью беспилотных такси в Пекине, Шэньчжэне и Гуанчжоу.

Среди других участников IPO Pony AI заявлены такие компании, как Beijing Automotive Group и Guangzhou Automobile Group.