Профсоюз VW допускает забастовки с декабря на фоне переговоров о зарплатах

ВОЛЬФСБУРГ – Профсоюз Volkswagen IG Metall заявил, что порекомендует начать забастовки с 1 декабря после того, как очередной раунд переговоров о зарплатах и закрытии заводов не привёл к соглашению.

Третий раунд переговоров, завершившийся 21 ноября, не позволил сторонам сблизить позиции, несмотря на призывы профсоюза к «решительным шагам» со стороны руководства компании.

IG Metall выразил недовольство отказом руководства VW исключить возможность закрытия заводов в Германии. Переговоры продолжатся 9 декабря.

Представители VW заявили, что изучают предложенный профсоюзом план экономии 1,5 миллиарда евро за счёт сокращения рабочего времени и отказа от премий, однако сами не представили новых инициатив.

Переговоры касаются условий оплаты труда для 120 тысяч сотрудников VW в Германии, работающих на шести предприятиях концерна. На фоне роста конкуренции со стороны китайских автопроизводителей и снижения спроса на автомобили в Европе VW требует 10-процентного сокращения зарплат, ссылаясь на необходимость снизить издержки и увеличить прибыль.

Планы закрытия заводов и сокращений

Компания не исключает закрытия заводов в Германии, что станет беспрецедентным шагом за 87-летнюю историю VW. Среди возможных мер — продажа заводов в Оснабрюке и Дрездене, а также использование предприятия в Эмдене для контрактного производства, сообщает Bloomberg.

Профсоюз предложил отказаться от бонусов на два года, сократить рабочие часы в менее продуктивных подразделениях и создать специальный фонд для финансирования таких изменений. Также было предложено уменьшить дивиденды для акционеров, однако без их полной отмены.

Представитель IG Metall Торстен Грёгер заявил, что разрыв между позициями сторон остаётся значительным, хотя профсоюз готов рассмотреть продажу отдельных предприятий вне группы VW как способ избежать массовых сокращений и закрытий.

Первоначальные забастовки

Забастовки начнутся с так называемых «предупредительных», продолжительностью в несколько часов. Впоследствии профсоюз может вынести на голосование вопрос об их увеличении до 24 часов и более.

Последний раз массовые забастовки на заводах VW в Германии проходили в 2018 году, когда более 50 тысяч сотрудников выступили с требованиями повышения оплаты труда.