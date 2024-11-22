Zeekr 7X готовится к выходу в Европе в 2025 году

В сети появились снимки испытаний на дорогах в Европе модели Zeekr 7X без камуфляжа. Ожидается, что запуск автомобиля на европейском рынке состоится в 2025 году, однако точные сроки пока не объявлены. Этот среднеразмерный кроссовер SUV был впервые представлен в Китае в сентябре 2024 года по цене от 229,900 до 266,900 юаней (примерно от 31,700 до 37,000 долларов США).

Европейская версия Zeekr 7X сохраняет основные элементы дизайна китайской модели, но есть отличия. У тестового автомобиля отсутствует встроенная светодиодная полоса и LiDAR, характерные для версии, продаваемой в Китае. Также на снимках видно новое шестиcпицевое колесо. Размеры китайской версии составляют 4825×1930×1656 мм, а колесная база — 2925 мм. Ожидается, что размеры европейской версии будут аналогичными.

Снимки интерьера европейской модели пока не опубликованы. Предполагается, что салон будет схож с китайской версией, отличаясь минималистичным современным дизайном. В числе ожидаемого оборудования — центральный экран управления, панорамная крыша и мультимедийные экраны для задних пассажиров. Объём багажника составляет 616 литров, а спереди предусмотрен отсек на 62 литра.

Zeekr 7X построен на модульной платформе SEA, на которой базируются другие электромобили Geely, включая модели Zeekr 001 и Zeekr 007. Автомобиль доступен с задним или полным приводом и оснащён 800-вольтовой системой.

Версия с задним приводом:

Мощность: 310 кВт

Крутящий момент: 440 Нм

Запас хода (CLTC): 780 км

Версия с полным приводом:

Суммарная мощность: 475 кВт

Крутящий момент: 710 Нм

Запас хода (CLTC): 705 км

Пока не ясно, будут ли внесены дополнительные изменения для адаптации автомобиля к европейскому рынку. Стоимость европейской версии, вероятно, будет значительно выше китайской из-за транспортных расходов и налогов в странах ЕС. Например, Zeekr X, который в Китае стоит от 149,000 юаней (20,500 долларов), в Европе продаётся за 44,990 евро (примерно 47,500 долларов). С учётом более высокой начальной цены Zeekr 7X в Китае, его стоимость на европейском рынке также ожидается выше.