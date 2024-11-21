Wuling Zhiguang EV: новый компактный электромобиль от SAIC-GM-Wuling

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling (SGMW) представило новый электромобиль Wuling Zhiguang EV, ориентированный как на частное использование, так и на коммерческие перевозки. Это компактное авто длиной 3,6 метра с раздвижными задними дверями, рассчитанное на четыре места. Модель оснащена электродвигателем мощностью 30 кВт и аккумуляторной батареей ёмкостью 17,6 кВт·ч.

Основные характеристики:

Габариты: 3685/1530/1750 мм , колесная база — 2600 мм .

, колесная база — . Масса: всего 892 кг , что значительно легче аналогов.

, что значительно легче аналогов. Максимальная скорость: 100 км/ч.

Конструкция и салон:

Zhiguang EV выполнен в минималистичном стиле с упрощённой отделкой интерьера. В салоне преобладают серые пластиковые панели и открытые металлические поверхности. На передней панели расположен небольшой ЖК-дисплей, а управление климатом и аудиосистемой осуществляется с помощью физических кнопок. Рулевое колесо без дополнительных элементов управления, а задний ряд представляет собой складную скамью на два места без подголовников.

Технические особенности:

Электромобиль оснащён литий-железо-фосфатной батареей (LFP) от производителей Gotion или RSPK. В будущем планируется интеграция с системой замены батарей CATL Evogo, что позволит использовать модульные аккумуляторы Choco-SEB с более высокой плотностью энергии (160 Вт·ч/кг) и ёмкостью 26,5 кВт·ч.

Рынок и цена:

Zhiguang EV станет доступен на китайском рынке в ближайшее время. Ожидаемая стартовая стоимость — около 50 000 юаней (примерно 6 900 долларов США), что немного дороже популярного Hongguang Mini EV, который остаётся основным драйвером продаж компании.

Новая модель продолжает традиции Wuling в создании доступных и функциональных электромобилей, обеспечивая практичное решение для городских поездок и коммерческого использования.