Гуанчжоуский автосалон 2024: более 1 100 автомобилей и акцент на NEV

15 ноября открылся Гуанчжоуский международный автосалон 2024, ставший крупнейшим в истории выставки. В экспозиции площадью 220 000 квадратных метров представлено 1 171 автомобиль, из которых 512 — это новые энергетические транспортные средства (NEV). На выставке состоялось 78 мировых премьер.
BYD:
Компания представила широкий ассортимент NEV, включая:
- Xia MPV с регулируемыми сиденьями третьего ряда,
- Yangwang U7 в версиях EV и PHEV,
- Denza Z9 с продвинутыми системами подключения.
BYD также отметила рекордные продажи октября — более 500 000 автомобилей, подчёркивая растущую популярность NEV.
BAIC:
Бренд представил решение Magnecore Electric Drive Super Solution и внедорожные модели BJ30 и BJ60 Thunder, ориентированные на любителей бездорожья. Вице-президент BAIC Пэн Ган отметил, что решение улучшает производительность на бездорожье благодаря интеграции электрических технологий. Компания также анонсировала планы расширения линейки электрических внедорожников.
Другие китайские производители:
- Baojun: представил обновлённый электромобиль Yep Plus 2025, оснащённый системой помощи водителю для городской навигации и четырёхколёсным независимым приводом, позволяющим двигаться боком.
- GAC Honda: дебютировала с суббрендом EV «YeP» и представила готовый к производству YeP7 с независимой подвеской.
- Dongfeng Nissan: показал электроседан N7, который выйдет на рынок в 2025 году и будет оснащён передовыми сенсорными технологиями и высокопроизводительным процессором.
Инновационные технологии:
Jiyue, совместное предприятие Baidu и Geely, продемонстрировала концепт Robo X с карбоновым корпусом и AI-интерфейсами для улучшенного взаимодействия.
Салон подчеркнул глобальные тенденции к развитию интеллектуальных систем, лёгких материалов и премиализации NEV.