Гуанчжоуский автосалон 2024: более 1 100 автомобилей и акцент на NEV

15 ноября открылся Гуанчжоуский международный автосалон 2024, ставший крупнейшим в истории выставки. В экспозиции площадью 220 000 квадратных метров представлено 1 171 автомобиль, из которых 512 — это новые энергетические транспортные средства (NEV). На выставке состоялось 78 мировых премьер.

BYD:

Компания представила широкий ассортимент NEV, включая:

Xia MPV с регулируемыми сиденьями третьего ряда,

с регулируемыми сиденьями третьего ряда, Yangwang U7 в версиях EV и PHEV,

в версиях EV и PHEV, Denza Z9 с продвинутыми системами подключения.

BYD также отметила рекордные продажи октября — более 500 000 автомобилей, подчёркивая растущую популярность NEV.

BAIC:

Бренд представил решение Magnecore Electric Drive Super Solution и внедорожные модели BJ30 и BJ60 Thunder, ориентированные на любителей бездорожья. Вице-президент BAIC Пэн Ган отметил, что решение улучшает производительность на бездорожье благодаря интеграции электрических технологий. Компания также анонсировала планы расширения линейки электрических внедорожников.

Другие китайские производители:

Baojun: представил обновлённый электромобиль Yep Plus 2025 , оснащённый системой помощи водителю для городской навигации и четырёхколёсным независимым приводом, позволяющим двигаться боком.

представил обновлённый электромобиль , оснащённый системой помощи водителю для городской навигации и четырёхколёсным независимым приводом, позволяющим двигаться боком. GAC Honda: дебютировала с суббрендом EV «YeP» и представила готовый к производству YeP7 с независимой подвеской.

дебютировала с суббрендом EV «YeP» и представила готовый к производству с независимой подвеской. Dongfeng Nissan: показал электроседан N7, который выйдет на рынок в 2025 году и будет оснащён передовыми сенсорными технологиями и высокопроизводительным процессором.

Инновационные технологии:

Jiyue, совместное предприятие Baidu и Geely, продемонстрировала концепт Robo X с карбоновым корпусом и AI-интерфейсами для улучшенного взаимодействия.

Салон подчеркнул глобальные тенденции к развитию интеллектуальных систем, лёгких материалов и премиализации NEV.