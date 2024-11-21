Новый BMW 3 Series в 2026 году представит смелый дизайн «Neue Klasse»

BMW готовится представить следующее поколение 3 Series в 2026 году. Этот седан станет ключевым элементом новой концепции «Neue Klasse», объединяющей дизайн и технологии будущего.

«Neue Klasse» включает не менее шести новых моделей, которые будут запускаться с интервалом в 24 месяца, начиная с 2025 года. Первой станет электрический среднеразмерный внедорожник, заменяющий iX3 и конкурирующий с Audi Q6 e-tron.

Новый BMW 3 Series предложит как бензиновые, так и полностью электрические версии, что отличает его от подхода Audi, разделяющей EV и ДВС модели. Электрическая версия будет построена на новой платформе, а бензиновые модификации сохранят текущие основы и двигатели.

Дизайн нового седана вдохновлён концептом Vision Neue Klasse 2023 года. Внешний вид отличается традиционными формами кузова, минималистичным передним дизайном с переработанными «ноздрями» радиаторной решётки, которые будут выполнять роль сенсоров. Сзади видна классическая «изгиб Хофмайстера», а широкие колёсные арки подчёркивают устойчивость автомобиля.

Интерьер будет минималистичным, с акцентом на удобство водителя. Вместо привычной приборной панели информация будет выводиться на базу лобового стекла через систему Panoramic Vision. Также предусмотрены 3D-проекционный дисплей и кнопки на руле для управления основными функциями.

Электрическая версия получит платформу с 800-вольтовой архитектурой, обеспечивающей сверхбыструю зарядку. Благодаря шестому поколению технологии eDrive, батареи обеспечат до 30% больший запас хода и до 20% более высокую плотность энергии. Пробег новой модели может превысить 400 миль.

BMW намерена укрепить своё лидерство в области электротранспорта, одновременно сохраняя традиции, заложенные ещё в 60-х годах, когда бренд впервые использовал название «Neue Klasse».