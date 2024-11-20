Xiaomi EREV кроссовер замечен в Китае, запуск намечен на 2026 год

В Китае были замечены шпионские фотографии нового кроссовера Xiaomi, который станет третьей моделью бренда. Это крупный EREV-кроссовер с кодовым названием N3, предназначенный для конкуренции с моделями Huawei Aito M9 и Li Auto L9.

20 ноября 2024 года в Китае утекли шпионские снимки загадочного кроссовера, который, по информации китайских источников, станет третьей моделью под маркой Xiaomi. Согласно ранее утекшим данным, модель выйдет на рынок в 2026 году.

О кроссовере Xiaomi EREV Кроссовер Xiaomi N3 с расширенным диапазоном был замечен в Китае под плотным камуфляжем. На левой передней двери машины видно обозначение «D14». Ранее другие автомобили Xiaomi использовали подобный стиль и расположение кодовых номеров.

Xiaomi N3 имеет высокую линию капота, обтекаемые стойки А и плоскую крышу. Кроссовер оснащен пятилучевыми дисками и компактными боковыми зеркалами. Задняя часть машины выглядит массивной, что предполагает наличие третьего ряда сидений. Также на автомобиле установлены тестовые фары, а в передних крыльях можно увидеть камеры. Однако на крыше автомобиля отсутствует датчик LiDAR.

Согласно ранее утекшим планам Xiaomi, кроссовер N3 будет оснащен силовой установкой с расширенным диапазоном. Пока нет информации о характеристиках основных компонентов этой системы, но предполагается, что Xiaomi будет использовать электродвигатели, отличные от своих разработок V6 и V8, так как эти двигатели рассчитаны на 800V системы, в то время как для моделей с расширенным диапазоном обычно используют 400V.

Кроссовер Xiaomi N3 EREV будет оснащен системой с задним управлением. Другие детали о модели пока не раскрыты.

Стоит отметить, что в последнее время автомобили с расширенным диапазоном стали популярными в Китае, где лидерами этого сегмента стали бренды Li Auto и Aito. С января по октябрь 2024 года Li Auto продала 393 257 автомобилей, а Aito — 351 663 машины, большинство из которых оснащены силовыми установками EREV. Ожидается, что кроссовер Xiaomi с такой силовой установкой станет одним из лидеров этого сегмента.