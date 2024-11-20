Jeep и другие бренды Stellantis представят электроседаны с новой платформой STLA Frame

Stellantis разработала новую платформу STLA Frame, предназначенную для полноразмерных пикапов и внедорожников с кузовом на раме. Эта архитектура будет поддерживать полностью электрические и гибридные силовые установки с удлинённым запасом хода, а также гибридные и водородные варианты. Первоначально платформу начнут использовать бренды Jeep и Ram.

Карлос Таварес, CEO Stellantis, сообщил на презентации платформы STLA Frame, что она будет доступна в Европе только для американских брендов, таких как Jeep, ограничивая использование платформы только моделями этого бренда, такими как Avenger, Compass, Renegade, Grand Cherokee и Wrangler.

Электрическая версия STLA Frame будет обеспечивать до 500 миль запаса хода, с возможными батареями объёмом от 159 кВт·ч до 200 кВт·ч. Для сравнения, электропикап Ford F-150 Lightning имеет аккумулятор мощностью до 132 кВт·ч. Платформа поддерживает полный привод и мощность до 335 л.с., что позволяет разогнаться с нуля до 96 км/ч за 4,4 секунды.

Гибридная версия с удлинённым запасом хода обеспечит до 690 миль, хотя точные данные о конфигурации этой силовой установки ещё не раскрыты. Оба варианта — электрический и гибридный — будут поддерживать тяговое усилие до 6350 кг и грузоподъемность до 1224 кг. Также платформа обеспечит возможность преодоления водных преград глубиной до 610 мм.

Пикапы, внедорожники и фургоны на платформе STLA Frame с 800-вольтовой архитектурой смогут поддерживать зарядку мощностью до 350 кВт, что позволит добавить 100 миль запаса хода всего за 10 минут. Гибридные модели с 400-вольтовой архитектурой смогут добавлять до 50 миль за 10 минут с максимальной мощностью зарядки 175 кВт.

«С полными электрическими и гибридными моделями с удлинённым запасом хода мы предлагаем решения без компромиссов для тех покупателей, которые сомневаются в своём первом электромобиле. Мы гордимся этим инженерным достижением и с нетерпением ждём его появления в моделях Jeep и Ram», — отметил Таварес.

Ожидается, что первые автомобили Jeep и Ram на платформе STLA Frame будут представлены в следующем году. Однако маловероятно, что эта технология появится на европейском рынке, учитывая размер пикапов и внедорожников, которые будут построены на этой платформе. В Европе Stellantis будет использовать платформу STLA Large для флагманских электромобилей, а крупные коммерческие автомобили, такие как Vauxhall Movano Electric и Peugeot e-Boxer, продолжат использовать платформу с традиционными двигателями внутреннего сгорания.