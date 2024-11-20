CATL планирует запустить переработку аккумуляторов в Европе

Компания CATL, крупнейший китайский производитель аккумуляторов для электромобилей, ведет переговоры о создании заводов по переработке батарей в Европе, сообщает Bloomberg. Этот шаг рассматривается как часть подготовки к запуску производства аккумуляторных ячеек на новом заводе в Дебрецене, Венгрия, который начнёт работать в конце 2025 года.

Джейсон Чен, руководитель CATL в Европе, сообщил, что компания активно обсуждает с правительствами европейских стран, включая Венгрию, возможные места для установки перерабатывающих мощностей. Это позволит компании наладить переработку на месте и поддержать свой производственный процесс в регионе.

Помимо переработки, CATL также ведет переговоры с местными поставщиками для обеспечения сырьём внутри Европы. Реализация проекта может предусматривать сотрудничество с местными компаниями или дочерним предприятием CATL — Guangdong Brunp Recycling Technology Co.

Завод в Венгрии станет крупнейшей инвестиционной инициативой компании в Европе. В первой фазе работы завод будет производить 40 ГВт·ч аккумуляторов в год, с планами расширения до 100 ГВт·ч. Ожидается, что проект создаст до 3 тысяч рабочих мест, с приоритетом для местных специалистов.

Хотя официальные соглашения по переработке пока не заключены, планы CATL развиваются на фоне усиления внимания европейских регуляторов к вопросам устойчивости аккумуляторов и локализации цепочек поставок.

Чен отметил, что переживания по поводу перехода на электромобили не имеют большого значения, несмотря на сокращение планов по электрификации у таких автопроизводителей, как Volkswagen и Mercedes-Benz, которые являются ключевыми клиентами CATL в Венгрии. В то же время шведская компания Northvolt сталкивается с финансовыми трудностями из-за замедления роста производства и снижения спроса, что вызвало нехватку финансирования.

«Мы не видим значительных последствий, и не зависим от одного клиента», — сказал Чен, добавив, что электрификация является «необратимым процессом».

Основные клиенты CATL — Tesla, Volkswagen, Nio, Xpeng, Toyota и Honda. В октябре доля компании на китайском рынке составила 42,8%, что на 50,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным China EV DataTracker.