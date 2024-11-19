В Южной Корее начато расследование после гибели трех человек на тестировании Hyundai

19 ноября власти Южной Кореи начали расследование после того, как три человека погибли на испытаниях автомобиля на заводе Hyundai в Ульсане. По данным полиции, жертвами стали двое исследователей компании, которые принимали участие в тестировании машины на четвертом заводе Hyundai в Ульсане около 15:00.

По словам представителя профсоюза, трое работников были найдены в бессознательном состоянии в автомобиле, находящемся в специальной камере. Предположительно, причиной смерти стало удушение.

Полиция и Министерство труда Южной Кореи проводят расследование инцидента, однако пресс-служба Hyundai пока не сделала официальных заявлений.

Завод в Ульсане является крупнейшим производственным объектом Hyundai, с собственной портовой инфраструктурой и годовой мощностью производства 1,4 миллиона автомобилей, включая 1,1 миллиона единиц для экспорта. В ноябре прошлого года компания начала строительство нового завода в Ульсане стоимостью 2 триллиона вон ($1,44 миллиарда), который будет производить электромобили в рамках перехода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.