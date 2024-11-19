Jaguar раскрыла новые логотипы в преддверии презентации концепт-кара

Jaguar анонсировала обновлённые логотипы и элементы дизайна в рамках своей трансформации в премиальный бренд, ориентированный на производство электромобилей. Эти изменения предшествуют запуску нового концепт-кара, который будет представлен 2 декабря на Miami Art Week и продемонстрирует новый стиль бренда.

Компания представила несколько символов, которые будут являться основными элементами будущих моделей Jaguar. Среди них — обновлённый логотип с фирменным изображением «leaper» и новый элемент дизайна «strikethrough» (перечёркнутый элемент), который появится в будущих автомобилях. Также будет представлена новая цветовая палитра.

По словам директора по дизайну бренда Ричарда Стивенса, эти элементы станут универсальными знаками, ассоциирующимися с Jaguar. Логотип был обновлён, а шрифт был разработан внутренней командой компании. Особое внимание уделено букве «G», которая теперь имеет заглавную форму и придаёт логотипу симметричный вид.

Также представлен новый монограмм Jaguar, включающий первые и последние буквы названия бренда. Этот элемент будет использоваться на таких деталях, как центры колесных дисков, а также в сотрудничестве с брендами премиум-класса, с которыми Jaguar планирует наладить партнёрские отношения в рамках перехода на более высокую ценовую категорию.

Кроме того, Jaguar намерена сократить количество дилерских точек в связи с переходом на более эксклюзивные модели, но планирует открыть «курируемые брендовые магазины» в крупных городах мира, начиная с Парижа, в районе Золотого Треугольника, который является центром люксовой розничной торговли.