SAIC-GM-Wuling и CATL развивают технологию сменных батарей для электромобилей

18 ноября совместное предприятие SAIC-GM-Wuling (SGMW) объявило о сотрудничестве с CATL в использовании технологии сменных батарей для коммерческих электромобилей. Партнерство предусматривает использование стандартизированных батарей Choco-SEB и направлено на создание доступных логистических автомобилей под брендом Wuling, а также повышение их эффективности и окупаемости.

Планируется, что технология сменных батарей будет внедрена в три модели SGMW: Starlight, Bingo и Zhiguan. CATL уточнила, что батареи Choco-SEB были представлены в 2022 году вместе с инфраструктурой для их замены под брендом Evogo. Первым партнером CATL по этой технологии стала FAW Group с моделью Bestune NAT, затем последовало сотрудничество с BAIC.

Станции Evogo, запущенные в 2022 году, способны заменить батарею всего за одну минуту. Они используют блоки Choco-SEB с энергоемкостью 160 Вт·ч/кг и емкостью одного блока 26,5 кВт·ч, обеспечивающего запас хода в 200 км. Для электромобилей предусмотрена возможность установки до трех таких блоков, что дает общую емкость в 79,5 кВт·ч.

Несмотря на потенциал технологии, сеть станций Evogo в Китае пока развивается медленно — число действующих объектов остается ниже 300. CATL планирует установить 500 станций к 2025 году, 3000 — к 2027 году и в долгосрочной перспективе довести их количество до 10 000. Сотрудничество с SGMW рассматривается как важный шаг в ускорении реализации этих планов.