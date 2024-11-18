Onvo представит большой 6- или 7-местный внедорожник в 2025 году

Вице-президент Onvo по продуктам Эрик Ю подтвердил, что вторым автомобилем бренда станет крупный внедорожник с шестью или семью местами. Его официальная презентация запланирована на первый квартал 2025 года, а поставки начнутся в мае того же года.

Onvo — это электрический суббренд Nio, дебютировавший в этом году. Первой моделью бренда стал кроссовер L60, нацеленный на конкуренцию с Tesla Model Y. Доставки L60 начались в сентябре, и за первые два месяца было продано 5 151 автомобиль.

Детали о новом внедорожнике Onvo

На автосалоне в Гуанчжоу Эрик Ю сообщил, что Onvo ориентируется на семейные автомобили и планирует выпускать по одной модели ежегодно. Следующая модель, крупный внедорожник, поступит на внутренний рынок в начале 2025 года.

Разработка внедорожника идет по плану, однако точный ценовой диапазон пока не раскрыт. Известно лишь, что стоимость нового автомобиля будет ниже 500 000 юаней (примерно 69 000 долларов США), чтобы избежать конкуренции с флагманским Nio ES8.

Для сравнения, текущая модель Onvo L60 стоит от 206 900 до 255 900 юаней (28 550–35 300 долларов США), а с опцией BaaS (батарея как услуга) цена стартует с 149 900 юаней (20 700 долларов США).

Также Onvo планирует открыть 800–1 000 магазинов к концу 2025 года, что значительно превысит текущее количество точек Nio, которых на данный момент 564 по всей КНР.