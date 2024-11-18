Infiniti опровергает слухи о выходе с китайского рынка

Infiniti официально заявила, что не планирует уходить с китайского рынка, несмотря на распространяемые слухи. Информация о возможном уходе бренда появилась на аккаунтах в WeChat и Weibo, однако представители компании назвали эти утверждения беспочвенными.

Тем не менее, ряд фактов вызывает вопросы. Бренд вновь не участвовал в автосалоне в Гуанчжоу, а сообщения о прекращении производства в Китае усиливают сомнения. Продажи в октябре составили всего 255 автомобилей, а за десять месяцев 2024 года было продано 1 919 машин, что значительно ниже показателей прошлого года (5 824 автомобиля за год). Снижение продаж привело к массовому закрытию дилерских центров.

Дополнительно стало известно о крупных кадровых перестановках: бывший глава Infiniti China переведен в подразделение Venucia Dongfeng Nissan, а другие сотрудники рассматривают варианты перехода в другие подразделения или увольнения.

Несмотря на заявления Infiniti о необоснованности этих слухов, ситуация вызывает обеспокоенность, учитывая уход бренда с рынков Европы, Австралии и Южной Кореи.

Китайский рынок всегда считался ключевым для Infiniti. Продажи начались в 2004 году с модели FX, а в 2007 году бренд официально вышел на рынок. Однако сложности с налогами на выбросы, ориентированными на автомобили с большими двигателями, замедлили развитие. В 2014 году было создано совместное предприятие Dongfeng Infiniti, что позволило наладить местное производство, а в 2017 году бренд достиг пика продаж в 48 408 автомобилей.

Но с тех пор позиция Infiniti в Китае ослабла. В 2020 году глобальная штаб-квартира вернулась в Японию, а в 2022 году Dongfeng Infiniti стал подразделением Dongfeng Nissan. Отсутствие перехода к новым энергетическим технологиям и проблемы с разработкой моделей также повлияли на ситуацию. В 2022 году модель QX60 оказалась в центре скандала, связанного с жалобами на дефекты трансмиссии и посторонние шумы.

На фоне таких событий слухи о возможном уходе из Китая становятся всё более правдоподобными, несмотря на официальные опровержения.