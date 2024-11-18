Китай и ЕС договорились о «техническом согласии» по тарифам на электромобили

Китай и Европейский Союз достигли «технического согласия» в ходе обсуждений, направленных на снижение или отмену тарифов, введённых на электромобили китайского производства. Об этом сообщается в публикации на аккаунте Weibo, связанном с государственным телеканалом CCTV.

Стороны обсуждают возможность использования механизма ценовых обязательств — сложного инструмента регулирования цен и объёмов экспорта, который помогает избежать тарифов. Переговоры прошли с 2 по 7 ноября, после чего стороны заявили о достигнутом «техническом прогрессе» и планах продолжить обсуждения на этой неделе.

Как отмечает CCTV, «согласие по структуре ценовых обязательств включает определённые договорённости, достигнутые в ходе этого раунда переговоров, и демонстрирует готовность сторон сосредоточиться на ключевых интересах для достижения общей цели».

При этом, по данным Bloomberg, в ЕС оценивают прогресс в переговорах как ограниченный и считают перспективы быстрого соглашения маловероятными. CCTV назвал сообщения о том, что Китай не представил удовлетворительных предложений, попыткой дезинформировать общественность и повлиять на ход переговоров, не уточнив, на какие именно публикации ссылается.