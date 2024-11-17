В РФ владельцы гибридных машин платят повышенный налог из-за метода расчета

В России владельцы гибридных автомобилей столкнулись с повышенным транспортным налогом.

Например, кроссовер Toyota RAV4 2021 года, привезенный из Германии, имеет как бензиновый двигатель, так и электромотор, но электромотор не может работать независимо. Тем не менее в ПТС указали общую мощность 280 лошадиных сил, что включает в себя мощность обеих систем, пишет За Рулем.

Проблема заключается в методе расчета налога. Вместо того чтобы учитывать только мощность двигателя внутреннего сгорания, налоговые органы суммируют мощность ДВС и всех электродвигателей.

В случае с RAV4 его бензиновый двигатель имеет мощность 178 л.с., но добавление мощности электродвигателей увеличивает общую сумму, что приводит к росту налога в четыре раза.

В Германии налог на аналогичный гибрид значительно ниже, чем на обычную модель. Это создает ситуацию, когда гибридные автомобили становятся менее выгодными из-за высоких налогов, и законодательство не успевает адаптироваться к новым условиям на рынке.