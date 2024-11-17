Стала известна стоимость владения седаном Kaiyi E5 в России

Этот седан с марта доступен для покупки на российском рынке. Его стоимость стартует от 2,11 млн рублей и за эти деньги покупатели получают автомобиль с бензиновым мотором мощностью 147 л.с.и объёмом 1,5 литра, а в паре с двигателем работает вариатор.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» оценили стоимость владения Kaiyi E5, собранной на калининградском заводе «Автотор», с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения автомобилем».

За 5 лет, при пробеге в 100 тысяч километров и эксплуатации в Москве и Московской области, расходы владельца составят около 1,14 миллиона рублей.

Средние ежемесячные расходы составят 19 тысяч рублей, а стоимость одного километра пробега — 11,4 рубля.

Распределение затрат выглядит следующим образом: