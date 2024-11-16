В продаже появился Cadillac Eldorado Biarritz 1984 года в идеальном состоянии

Мужчина 40 лет не вспоминал, что в его гараже стоит редкий Cadillac Eldorado Biarritz 1984 года, который можно считать настоящей капсулой времени. Первый владелец купил этот автомобиль, поставил его в гараж и просто забыл о нем, что объясняет его пробег — менее 200 км.

В то время как другие Cadillac Eldorado подвергаются разрушению в сараях или на аукционах, этот экземпляр сохранился в идеальном состоянии. У него даже остался оригинальный значок на капоте, установленный на гибкой подставке.

Салон автомобиля выглядит идеально. Сиденья обтянуты коричневой кожей Moka, а приборная панель и дверные карты выполнены под дерево. Автомобиль также оснащен 15-дюймовыми хромированными колесными дисками.

Cadillac Eldorado Biarritz 1984 года имеет внушительные размеры: длина — 5194 мм, ширина — 1793 мм, высота — 1379 мм.

Сейчас этот редкий Cadillac выставлен на продажу по цене 59 900 долларов.